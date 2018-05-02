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صور..سقوط أمطار خفيفة بقنا وتكثيف مرورى على الطرق السريعة والصحراوية

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:39 ص
صور..سقوط أمطار خفيفة بقنا وتكثيف مرورى على الطرق السريعة والصحراوية سقوط أمطار خفيفة بمحافظة قنا


قنا - وائل محمد
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شهدت محافظة قنا سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة مع تجمع للسحب التى غطت سماء المحافظة بالكامل.

وتهيب إدارة المرور بإشراف العميد حسن لطفى مدير المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة بالطرق الصحراوية والزراعية سط تكثيف الخدمات المرورية لتسير الحركة المرورية.

وأكد أن الإدارة قامت بتدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات وذلك بسبب العاصفة سوء حالة الطقس التى سيطرت علي سماء المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية. 
 

.سقوط أمطار خفيفة بمحافظة قنا (1)
سقوط أمطار خفيفة بمحافظة قنا 
.سقوط أمطار خفيفة بمحافظة قنا (2)
سقوط أمطار خفيفة بمحافظة قنا 
.سقوط أمطار خفيفة بمحافظة قنا (3)
سقوط أمطار خفيفة بمحافظة قنا 
.سقوط أمطار خفيفة بمحافظة قنا (4)
سقوط أمطار خفيفة بمحافظة قنا
.سقوط أمطار خفيفة بمحافظة قنا (5)
سقوط أمطار خفيفة بمحافظة قنا 

 


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