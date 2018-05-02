صور.. رئيس مدينة الأقصر يعقد الاجتماع الأخير لتطوير منظومة الحنطور







الأقصر - أحمد مرعى

عقد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، الاجتماع الثالث والأخير لتطوير الحنطور بمقر قصر ثقافة الأقصر، بحضور مسئولى الغرفة وأصحاب الشركات السياحية ونقيب عربات الحنطور، ووكلاء وسماسرة التشغيل لدى الشركات السياحية ومسئولى المواقف من سائقى عربات الحنطور، والذى أسفر عن ضرورة التأكيد على تطبيق منظومة الكول سنتر لعربات الحنطور، والالتزام بالاشتراطات التى يفرضها مجلس مدينة الأقصر على قائدى عربات الحنطور، وذلك عن طريق التعاون المستمر لمسئولى الغرفة وأصحاب وممثلين عن الشركات السياحية مع إدارة النقل البطىء تحت إشراف محمود فهيم مدير الإدارة.

وأكد أيمن الشريف أن هذا الاجتماع هو بمثابة عقد اتفاق بين جميع الأطراف المعنية والسيطرة على منظومة الحنطور من خلال مجلس مدينة الأقصر، ووضع خطة مستقبلية للبدء فى تطبيق وتدعيم الكول سنتر منذ بدء شهر رمضان المبارك، ولمدة أقصاها شهرين لمعرفة أنواع السلبيات والعمل على تلافيها بعد انقضاء المدة، لافتا إلى أن تطبيق هذا المشروع يعد عملية تنظيمية بحتة وليس لمجلس مدينة الأقصر أى هامش ربح، موضحاً أنه فى المقام الأول هو التنظيم والاهتمام بنظافة المدينة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لها.

وأضاف رئيس مجلس المدينة أن هناك عددا من الضوابط التى أقرها المجلس وهى كالآتى: نقل إدارة النقل البطىء من مقر حى جنوب القديم إلى سوق سافوى فى المكان المخصص لنقيب عربات الحنطور، التنسيق بين إدارة النقل البطىء وغرفة السياحة وسماسرة تشغيل عربات الحنطور، لتنظيم ثلاثة ورديات، ولترشيح ثلاثة أعضاء فى كل وردية، الاهتمام بحفاضات الخيول، وتطبيق نموذج مبتكر جديد سيتم تعميمه على العربات المرخصة فقط، ضرورة التزام قائد العربة الحنطور بالاشتراطات البيئية والصحية، وإلزام الحنطور باشتراطات الترخيص، عدم انتشار الحنطور فى كل شوارع وميادين الأقصر بصورة عشوائية، مما يضر بالحركة المرورية، إمكانية شراء روث الخيول من أصحاب الحناطير بأسعار مناسبة، للحفاظ على النظافة العامة.











