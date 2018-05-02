video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس مدينة الأقصر يعقد الاجتماع الأخير لتطوير منظومة الحنطور

الأربعاء، 02 مايو 2018 07:56 م
صور.. رئيس مدينة الأقصر يعقد الاجتماع الأخير لتطوير منظومة الحنطور جانب من الاجتماع


الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

عقد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، الاجتماع الثالث والأخير لتطوير الحنطور بمقر قصر ثقافة الأقصر، بحضور مسئولى الغرفة وأصحاب الشركات السياحية ونقيب عربات الحنطور، ووكلاء وسماسرة التشغيل لدى الشركات السياحية ومسئولى المواقف من سائقى عربات الحنطور، والذى أسفر عن ضرورة التأكيد على تطبيق منظومة الكول سنتر لعربات الحنطور، والالتزام بالاشتراطات التى يفرضها مجلس مدينة الأقصر على قائدى عربات الحنطور، وذلك عن طريق التعاون المستمر لمسئولى الغرفة وأصحاب وممثلين عن الشركات السياحية مع إدارة النقل البطىء تحت إشراف محمود فهيم مدير الإدارة.

 

وأكد أيمن الشريف أن هذا الاجتماع هو بمثابة عقد اتفاق بين جميع الأطراف المعنية والسيطرة على منظومة الحنطور من خلال مجلس مدينة الأقصر، ووضع خطة مستقبلية للبدء فى تطبيق وتدعيم الكول سنتر منذ بدء شهر رمضان المبارك، ولمدة أقصاها شهرين لمعرفة أنواع السلبيات والعمل على تلافيها بعد انقضاء المدة، لافتا إلى أن تطبيق هذا المشروع يعد عملية تنظيمية بحتة وليس لمجلس مدينة الأقصر أى هامش ربح، موضحاً أنه فى المقام الأول هو التنظيم والاهتمام بنظافة المدينة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لها.

 

وأضاف رئيس مجلس المدينة أن هناك عددا من الضوابط التى أقرها المجلس وهى كالآتى: نقل إدارة النقل البطىء من مقر حى جنوب القديم إلى سوق سافوى فى المكان المخصص لنقيب عربات الحنطور، التنسيق بين إدارة النقل البطىء وغرفة السياحة وسماسرة تشغيل عربات الحنطور، لتنظيم ثلاثة ورديات، ولترشيح ثلاثة أعضاء فى كل وردية، الاهتمام بحفاضات الخيول، وتطبيق نموذج مبتكر جديد سيتم تعميمه على العربات المرخصة فقط، ضرورة التزام قائد العربة الحنطور بالاشتراطات البيئية والصحية، وإلزام الحنطور باشتراطات الترخيص، عدم انتشار الحنطور فى كل شوارع وميادين الأقصر بصورة عشوائية، مما يضر بالحركة المرورية، إمكانية شراء روث الخيول من أصحاب الحناطير بأسعار مناسبة، للحفاظ على النظافة العامة.


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على ضوابط مواجهة أزمات عربات الحنطور فى المدن السياحية

الاقصر

اخبار الاقصر

تطوير منظومة الحنطور

اخبار مصر

تنشيط السياحة بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
النائب العام يستدعى نائب رئيس المجتمعات العمرانية وآخرين بواقعة غرق التجمع

النائب العام يستدعى نائب رئيس المجتمعات العمرانية وآخرين بواقعة غرق التجمع

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم

الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم

صور.. "مو صلاح" فى بلاد الدهب.. تى شيرت أبو مكة ينافس الأنتيكات والتحف بسوق معبد أبو سمبل السياحى.. الأجانب من كل مكان بيسألوا عليه ويحرصون على شرائه.. والباعة: عايشين فى خير أبو صلاح

صور.. "مو صلاح" فى بلاد الدهب.. تى شيرت أبو مكة ينافس الأنتيكات والتحف بسوق معبد أبو سمبل السياحى.. الأجانب من كل مكان بيسألوا عليه ويحرصون على شرائه.. والباعة: عايشين فى خير أبو صلاح

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة روما وليفربول فى دوري ابطال اوروبا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة روما وليفربول فى دوري ابطال اوروبا

الخطيب يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجى بدورى الأبطال

الخطيب يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجى بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة