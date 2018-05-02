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صور.. رئيس الوزراء اليابانى يتفقد مجمع أريحا الصناعى خلال زيارته لفلسطين

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:55 ص
صور.. رئيس الوزراء اليابانى يتفقد مجمع أريحا الصناعى خلال زيارته لفلسطين شينزو آبى ورئيس الوزراء الفلسطينى


كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
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زار رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، وبرفقته زوجته آكى آبى، اليوم الأربعاء، مجمع أريحا الصناعى فى مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، والذى كان فى استقباله رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدلله، وتفقد "آبى" المجمع الصناعى وسط حفاوة فى الاستقبال من قبل المسئولين الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، أكد أمام الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى رام الله بالضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، أن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، رافضا بذلك أن يحذو حذو واشنطن، التى ستنقل سفارتها إلى القدس فى 14 مايو الجارى، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن "آبى"، تأكيده أمام عباس أن "بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس".

وتعقدت العلاقات بين عباس وواشنطن بعد القرار الذى اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وبحسب "وفا"، فإن "آبى"، الذى يقوم بجولة شرق أوسطية، أكد "دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، واستعدادها للمساهمة فى أى جهد من أجل تحقيق السلام"، وأضافت الوكالة الفلسطينية، أن آبى "شدد على استمرار اليابان فى تقديم الدعم للمشروعات التى تسهم فى بناء المؤسسات والبنى التحتية للدولة الفلسطينية".

رئيس الوزراء اليابانى برفقة نظيره الفلسطينى بالضفة الغربية
رئيس الوزراء اليابانى برفقة نظيره الفلسطينى بالضفة الغربية
شينزو آبى يزور مجمع أريحا الصناعى فى الضفة الغربية
شينزو آبى يزور مجمع أريحا الصناعى فى الضفة الغربية
رئيس الوزراء الفلسطينى يستقبل نظيره اليابانى
رئيس الوزراء الفلسطينى يستقبل نظيره اليابانى
شينزو آبى يتفقد مجمع أريحا الصناعى فى الضفة الغربية
شينزو آبى يتفقد مجمع أريحا الصناعى فى الضفة الغربية
شينزو آبى وزوجته آكى خلال زيارة للضفة الغربية فى فلسطين
شينزو آبى وزوجته آكى خلال زيارة للضفة الغربية فى فلسطين

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