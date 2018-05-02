صور.. بدء مراسم قرعة توزيع 2459 قطعة أرض لـ978 من صغار المزارعين بالمراشدة







قنا - هند المغربى

بدأت محافظة قنا مراسم إجراء القرعة العلنية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوزيع قطع أراضى لصغار المزارعين من أهالى المراشدة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والعميد أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا ورئيس جهاز التنمية الزراعية، وسط حضور المئات من أبناء قرية المراشدة وأسرهم بالصالة المغطاة لنادى البحر بمدينه قنا.

ومن جانبه أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه سيتم توزيع 2459 قطعة أرض زراعية لـ978 مواطنا بمساحة 2.5 فدان للقطعة بأقل من ثلث سعر الأرض الرسمى تخفيفا على صغار المزارعين بناء على تعليمات رئيس الجمهورية بمبلغ 50 ألف جنيه للرى السطحى للفدان وللآبار 25 ألف جنيه، لافتا إلى أن الرئيس شدد ألا يزيد السعر عن 50 ألف جنيه.

وأكد محافظ قنا أن الرئيس شدد أيضا على توزيع أراضى لكل المستحقين، حيث تمت زيادة المساحة استجابة لكل المستحقين لتصل المساحة إلى 2500 فدان بدلا من 1000 فدان، وسيتم التسليم خلال 3 أشهر على أن تتم زراعتها خلال 3 سنوات مع دفع 15% من سعر الأرض المحدد وتقسيط باقى المبلغ على 6 سنوات، على أن يكون للرى بالتنقيط مجموعات تضم كل جمعية 24 شخصا.

جاء ذلك وسط زغاريد وفرحة من الأهالى وهتافات للرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذه وعده لأهالى المراشدة.