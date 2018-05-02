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صور.. العراقيون يحيون ذكرى ميلاد "الإمام المهدى" وسط إجراءات أمنية مشددة

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:14 ص
صور.. العراقيون يحيون ذكرى ميلاد "الإمام المهدى" وسط إجراءات أمنية مشددة احتفالات كربلاء


كتب عبد الوهاب الجندى
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أحيا مئات الآلاف من الزائرين فى مدينة كربلاء العراقية الليلة ذكرى ميلاد "الأمام المهدى" وليالى شهر شعبان، وسط تعزيزات أمنية مشددة بالتعاون بين قوات الجيش والشرطة العراقية، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع العراقية فى بيان: "تستمر قياده عمليات الفرات الأوسط وكل القطعات فى وزارتى الدفاع والداخلية والحشد الشعبى وبتنسيق عالى مع الوزارات والمديريات والدوائر والهيئات السانده والأجهزة الأمنية والاستخبارية بتنفيذ خطه حماية الزائرين الوافدين إلى محافظه كربلاء لإحياء زيارة النصف من شعبان لسنه ١٤٣٩ هجري، بالإضافة إلى العمليات الاستباقية وعمليات الاستطلاع الجوى المستمر لإبطال طيران الجيش والقوة الجوية لتأمين الزيارة وعوده الزائرين سالمين وتسهيل تقديم الخدمات الضرورية لهم بالتعاون مع الدوائر الخدمية والحكومة المحليه بشقيها التنفيذى والتشريعى والجهد الكبير للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسي".

وأضاف البيان: بإشراف مباشر من قبل قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، وقائد وضباط ومنتسبى قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسه وهيئة ركن القياد، لتحقيق الموازنة بين خدمه ونقل الزائرين مع أهميه حفظ الأمن".

 

احتفالات كربلاء
احتفالات كربلاء

 

امرأة تشعل الشموع
امرأة تشعل الشموع

 

مرقد الإمام المهدي
مرقد الإمام المهدي

 

ميدان كربلاء
ميدان كربلاء

 


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