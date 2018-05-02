صور.. إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالقناطر الخيرية







القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة القناطر الخيرية برئاسة رجب عبد الرازق رئيس المدينة وبالتنسيق مع مديرية الأمن والإدارة الزراعية والأوقاف والإصلاح الزراعى، حملة مكبرة بتوجيه وإشراف اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، حيث نجحت فى إزالة 20 حالة تعد بقرية أبو الغيط بالقناطر ومن بينها منازل بدون ترخيص.

شارك فى الحملة، حكمدار القليوبية اللواء طارق العجيزى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتواصل المحافظة حملاتها المتتالية بالمراكز والمدن لاسترداد الأراضى التابعة للدولة المستولى عليها بدون صفة قانونية بإشراف المحافظ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وصرح المحافظ بأنه سيواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الانتفاع دون وجه حق بأملاك الدولة أو الاعتداء على مقدرات الشعب المتمثلة فى المال العام، كما وجه بإعادة حصر الأراضى المستردة مؤخرا لإمكانية الانتفاع بها فى مشروعات قومية وخدمية بعد العرض على رئيس الوزراء.

جاءت تلك الحملة بناء على توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وأراضى تابعة للأوقاف.























