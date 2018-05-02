"صحة الإسكندرية": إصابة 22 شخصا فى حادث أتوبيس ونقلهم لمستشفى الجمهورية

"صحة الإسكندرية": إصابة 22 شخصا فى حادث أتوبيس ونقلهم لمستشفى الجمهوريةالأربعاء، 02 مايو 2018 03:51 م
حادث سيارة - أرشيفية
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أعلنت مديرية الصحة إصابة 22 شخصا فى حادث أتوبيس بمدخل الإسكندرية الصحراوى، وأشار بيان صادر، منذ قليل، إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الجمهورية لتلقى العلاج اللازم.
وأكدت الدكتورة مرفت السيد، المتحدث الإعلامى لمديرية الصحة بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع" على أنه جارى التعامل مع الحادث، وتقديم الخدمة الطبية للمصابين، ونفت أن يكون الحادث قد أسفر عن وقوع وفيات.
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