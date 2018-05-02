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الأربعاء، 02 مايو 2018 04:32 م
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سفر وعودة 1391 مصريا وليبيا و317 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:40 م
سفر وعودة 1391 مصريا وليبيا و317 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم- أرشيفية


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1391 مصريا وليبيا، و317 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر1072  شخصا إلى الجانب الليبى، بينهم 240 مصريا و832 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 319 بينهم 269 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و50 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 395 ألف و355 مصريا.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 141 شاحنة محملة بالبضائع، وعودة 176 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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