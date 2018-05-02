رفع 90 طن قمامة فى حملة موسعة للوحدة المحلية بـ"سبك الأحد" بالمنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

نظم مجلس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، برئاسة المهندس عبد الحكيم الزفزافى، حملة موسعة للنظافة والتجميل بالوحدة المحلية بقرية "سبك الأحد"، بحضور أحمد جمال نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، وعبد العزيز السعدنى، وسالم الجندى مساعدى رئيس المدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع 40 طن قمامة، ورفع نواتج تطهير وهدم بواقع 50 طنا، وتم تسوية الطرق بالجليدر، إذ تمت تسوية 15 كيلو مترا "طولى"، وأكد رئيس المدرينة فى بيان صادر عنه، استمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية التابعة لأشمون، لتقديم خدمات ترضى المواطنين وتليق بهم.