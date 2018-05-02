رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الزقازيق يفوز بعضوية الجمعية العالمية للغة العربية







الشرقية - حمدى عبد العظيم

فاز الدكتور عثمان محمد عثمان عبد العظيم الغزالى أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكليتى الآداب والتربية جامعة الزقازيق بعضوية مجلس إدارة الجمعية العالمية للغة العربية ومقره دولة الإمارات، مُمثلًا عن 7 دول عربية وأفريقية خلال فعاليات المؤتمر الدولي السابع للغة العربية فى دبى، حيث تم تكريمه وإهدائه وسام شرف المؤتمر من قبل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأمين العام للمجلس الدولى للغة العربية والدكتور علي عبد الله أمين موسي.

وقال الدكتور عثمان إن المؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات الدولية للغة العربية وقد عقد بدبى بحضور 2000 باحث ومتخصص باللغة العربية ومسؤولين من 80 دولة من مختلف دول الوطن العربي وممثلين لجميع الدول العربية من الجامعات والمؤسسات المهتمة باللغة العربية، وتم خلاله مناقشة ما يقرب من 800 بحث ودراسة وورقة عمل فى 131 ندوة علمية حول اللغة العربية ومستقبلها وأحدث مستجداتها.

وأضاف أنه شارك ببحث بعنوان " جوانب مختلفة فى لسانيات اللغة العربية" والبحث مطبوع فى المجلس الدولى للغة العربية.

وجاء الاختيار نتيجة للمساهمة فى خدمة اللغة العربية على جميع المستويات البحثية والتعليمية من خلال عضويته بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأزهر الشريف، علاوة على عضوية لجنة التعليم بالمجالس القومية المتخصصة واللجنة العلمية للتحكيم وترقية الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات.





