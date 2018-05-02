حنان عشراوى: إسرائيل تشرع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطينى







رام الله (أ ش أ)

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوى أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليمينى المتطرف وبدعم من الإدارة الأمريكية تجسد الجوهر الحقيقى لطبيعة النظام الإسرائيلى العنصرى الذى يواصل سياساته القائمة على التمييز العنصرى والإقصاء ورفض الآخر من خلال المصادقة على القوانين العنصرية والمضى قدما بمخططات تهويدية، فى مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية.

جاءت تصريحات عشراوى تعقيبا على مصادقة الكنيست الإسرائيلى بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع قانون القومية العنصرى، وقالت "إن هذا القانون يمثل تشريعا للعنصرية والتمييز الذى تمارسه إسرائيل للقضاء على الوجود الفلسطينى وشطب سكان الأرض الأصليين ومواصلة نهجها الاستيطانى الاستعمارى القائم على سرقة الأرض والموروث التاريخى والدينى والحضارى وتعزيز مخطط نتانياهو لتحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون".

وأشارت إلى أن إقرار هذا القانون يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل ايدولوجية عقائدية، ومحاولة لربط توراتى بتواجد اليهود على أراضى فلسطين منذ القدم بهدف إلغاء الآخر ومصادرة الحق الفلسطينى على أرض فلسطين التاريخية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وأرضهم.

وأضافت "إن محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصرى، وإلغاء الوجود الفلسطينى هى محاولات عبثية وبائسة لن تنجح على المستوى المحلى ولا الدولى، وعلى المجتمع الدولى رفع الحصانة عن دولة الاحتلال ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية، وإنهاء الانحياز الظالم للاحتلال على حساب حقوق شعبنا الفلسطينى.