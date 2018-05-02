حملة مرورية مكبرة تضبط 589 مخالفة وتفحص 9 سيارات مجهولة بميادين المنوفية

حملة مرورية مكبرة تضبط 589 مخالفة وتفحص 9 سيارات مجهولة بميادين المنوفيةالأربعاء، 02 مايو 2018 10:35 ص
حملة مرورية -أرشيفية
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شنت إدارة المرور بنطاق مديرية أمن المنوفية ، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن وبرئاسة قيادات المديرية حملة مرورية مكبرة، لتأكيد إنضباط الشارع ومراعاة حقوق الإنسان وحسن المعاملة .
وأسفرت الحملة عن ضبط 589 مخالفه متنوعة، شملت 60 حالة إنتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 45 سيارة بدون رخصه قيادة، 41 سيارة بدون رخصه تسيير، 31 دراجة نارية بدون لوحات وتسليمها، 401 مخالفة على نموذج 125 مرور .
وفى مجال فحص السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، قامت المديرية بحملة مكبرة أسفرت عن فحص 9 سيارات متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها تم الكشف عن السيارات وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها وجارى إستدعاء مالكي السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة .
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