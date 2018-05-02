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حزب الرئيس التونسى يتهم الإخوان بتهديد أعضائه بالقتل والاعتداء على مقاره

الأربعاء، 02 مايو 2018 01:32 م
حزب الرئيس التونسى يتهم الإخوان بتهديد أعضائه بالقتل والاعتداء على مقاره اتهامات من حزب الرئيس التونسى لحركة النهضة


كتبت آمال رسلان
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قبل أيام من الانتخابات البلدية التونسية والتى ستجرى يوم الأحد المقبل، اتهم حزب نداء تونس – حزب الرئيس – الممثل الأول للتيار المدنى فى تونس حركة النهضة الإسلامية – الاخوان -  بتهديد أعضائه المترشحين للانتخابات بالقتل، وأنها تقف وراء عمليات العنف التى تعرض لها أكثر من مقر للحزب فى الولايات.

وهاجم المتحدث الرسمى باسم حزب نداء تونس المنجى الحرباوى حركة النهضة بأنها المسئول الأول عن الاعتداءات ضد مقرات الحزب فى مختلف مناطق الجمهورية وتهديدات أعضائه، وأضاف الحرباوى أن النهضة ليست شريك بل هى خصم سياسى ولم تتطور ولم تتخلى عن منطقة العنف والتهديد، وأشار إلى أن قائمات نداء تونس هى القائمات الوحيدة التى تتعرض للتمزيق والاستهداف من بين كل القائمات المترشحة للانتخابات البلدية.

وتم العثور أمس على كتابات تضمنت تهديدات على جدار منزل رئيس قائمة نداء تونس بمنطقة "منزل بورقيبة"، وتضمنت الكتابات تهديدات بالقتل والذبح للمترشح للانتخابات البلدية، وكتبت التهديدات فى مناطق متفرقة من منزله.

 
تهديدات أمام منزل المرشحين
تهديدات أمام منزل المرشحين

 


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