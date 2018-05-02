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جامعة الإسكندرية تهنئ طالب حصل على المركز الأول بالتصنيف العالمى للكاراتيه

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:37 ص
جامعة الإسكندرية تهنئ طالب حصل على المركز الأول بالتصنيف العالمى للكاراتيه الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية


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هنأ الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطالب أحمد المصرى بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان ولاعب منتخب مصر للكاراتيه لحصوله على المركز الأول فى التصنيف العالمى للكاراتيه على موقع الاتحاد العالمى للكاراتيه لشهر أبريل.

وكان الطالب أحمد المصرى قد حصد عدة مراكز وميداليات أوليمبية إقليمية ومحلية وعالمية أبرزها الميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة الدورى العالمى للكاراتيه التى أقيمت فى دبى فبراير 2018 وتم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنحه وسام الرياضة من الدرجة الأولى، كما كرمه الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة فى احتفالية الجامعة بيوبيلها الماسى فى شهر ديسمبر الماضى.

 

 


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