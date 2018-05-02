توريد 87 ألفا و936 طن قمح للشون والصوامع ومراكز التجميع بالغربية

توريد 87 ألفا و936 طن قمح للشون والصوامع ومراكز التجميع بالغربيةالأربعاء، 02 مايو 2018 12:00 ص
حصاد القمح
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أعلن المهندس على البيومى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، لـ"اليوم السابع" أنه تم توريد 87 ألفا و936 طن قمح حتى الآن لـ25شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى محافظة الغربية بالمقارنة بنفس التوقيت من العام الماضى والذى تم فيه توريد 62 ألفا و254 طنا.
وأشار وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده حتى الآن 90 ألف فدان من إجمالى 134 ألفا و963 فدانا منزرعة بالقمح هذا العام، وسيتم صرف مستحقات المزارعين بعد مرور 48 ساعة على توريد القمح.
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