توريد 81 ألف و385 طن قمح اليوم لصوامع وشون الغربية







الغربية محمد طارق

صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن ماتم توريده هذا اليوم بلغ 81 ألف و385 طن و502 كيلو وأن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 134 ألف و963 فدان والمستهدف توريده من محصول القمح حوالي 135 ألف طن.

وأصدر المحافظ توجيهاته فى بيان للجنه المشكلة من الأجهزة المعنية بالمرور والمتابعة على الصوامع والشون والهناجر للتأكد من طريقه تخزين محصول القمح وعمل الاحتياطات اللازمة لعدم إتلاف المحصول أو الضرر به وكذا التزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها المنوط به على الوجه الأكمل.

وأصدر محافظ الغربية تعليمات مشددة لجميع الصوامع والشون والهناجر بضرورة تسهيل التوريد على المزارعين وتوريد القمح لأقرب شون لتخفيف العبء على المزارعين، وكذا أعضاء اللجنة المشكلة بالقيام بكامل أعمالها بالمتابعة والمرور اليومى لحين الانتهاء من مده التوريد.