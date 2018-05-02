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الأربعاء، 02 مايو 2018 02:50 م
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توريد 176 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:59 م
توريد 176 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة صومعة قمح -أرشيفية


البحيرة - ناصر جودة
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أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 176 ألف طن حتي اليوم الأربعاء، من إجمالى المساحة المزروعة قمح هذا العام والتى تقدر بـ 360 ألفا و487 فدانا بنطاق المحافظة.

ووجهت محافظ البحيرة بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وشددت على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.


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