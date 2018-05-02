video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 07:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تقرير حقوقى يمنى: 3021 مدنيا قتلوا فى محافظة تعز منذ بدء أزمة البلاد

الأربعاء، 02 مايو 2018 07:23 ص
تقرير حقوقى يمنى: 3021 مدنيا قتلوا فى محافظة تعز منذ بدء أزمة البلاد الأوضاع فى اليمن - أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

 

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمنى عن مقتل 3021 مدنيا بينهم 680 طفلا و371 امرأة فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن على أيدى ميليشيات الحوثى منذ إشعالها للحرب عقب انقلابها على السلطة الشرعية فى البلاد عام 2015.

وقال تقرير صادر عن المركز، طبقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء، إن هذا العدد من القتلى خلال الفترة من 21 مارس 2015 إلى 31 مارس 2018، فيما وصل عدد المصابين إلى 15956 مدنيا بينهم 1655 طفلا و2449 امرأة.

وأوضح التقرير أن محافظة تعز تشهد أكبر عدد من الضحايا بين المدنيين، نتيجة القصف المتعمد من قبل الميليشيات الحوثية التى عملت على إحكام حصارها القاتل على المدينة ومنعت دخول الغذاء والدواء وانتقال المواطنين، وصادرت كل أنواع الإغاثة واعتقلت المواطنين العزل.

وأشار التقرير إلى أن عشرات الآلاف من الألغام التى زرعتها ميليشيات الحوثى حصدت أرواح 714 مدنيا بينهم 32 طفلا و14 امرأة، وتسببت فى إصابة 1132 مدنيا بينهم 38 طفلا و17 امرأة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير اليمن بالأمم المتحدة يطالب بالإشراف على ميناء الحديدة لضمان وصول السلع للشعب اليمنى

لماذا قطع المغرب علاقاته مع إيران؟ 4 أسباب تشرح حقيقة الصدام بين طهران والرباط.. دعم خامنئى جبهة البوليساريو.. والمد الشيعى فى شمال إفريقيا.. والنشاط الإيرانى فى الجزائر.. والموقف المغربى من الانقلاب فى اليمن

"الوطن الإماراتية": يد إيران قطعت فى اليمن وسترتد تجر أذيال الهزيمة

محافظة تعز

الحوثيين

اليمن

اخبار اليمن




لا تفوتك
فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة