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"تعليم جنوب سيناء:" غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات وتذليل العقبات

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:16 ص
"تعليم جنوب سيناء:" غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات وتذليل العقبات محمد عقل وكيل تعليم جنوب سيناء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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انطلقت اليوم الأربعاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى 2017-2018 للتعليم الابتدائى والإعدادى، حيث يؤدى تلاميذ الصف الثانى والثالث الابتدائى الامتحان فى مادتى اللغة العربية والخط العربى والتربية الدينية.

وتنتهى الامتحانات للصفين الثانى والثالث الابتدائى غدًا الخميس بينما يؤدى طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط العربى والإملاء وتستمر امتحاناتهم حتى يوم الثلاثاء 8 مايو وتنطلق امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى يوم السبت الموافق 5 مايو الجارى.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن بداية امتحانات الصف السادس الابتدائى فى 9 مايو المقبل وتنتهى فى 13 من نفس الشهر بينما الشهادة الإعدادية ستبدأ فى 12 مايو المقبل وتنتهى فى 17 من نفس الشهر.

وأضاف عقل أن هناك غرفة عمليات رئيسية يترأسها مصطفى الزغبى وكيل المديرية لمتابعة جميع أعمال الامتحانات وتذليل العقبات أولا بأول، مضيفًا أن هناك غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات وأنه تواصل مع جميع مديرى الإدارات التعليمية للتأكيد على ضرورة توفير الهدوء التام للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وشدد عقل على عدم اصطحاب التليفونات المحمولة نهائيًا داخل محيط اللجان للطلاب أو الملاحظين وضرورة تخصيص عضو من أمن اللجنة ليتسلم التليفونات من الطلاب ويسلمها لهم بعد انتهاء الزمن المحدد للامتحان.

وطالب وكيل الوزارة بالتصحيح أولا بأول وعدم رصد الدرجات بكشوف الرصد إلا بعد مراجعة نسبة العشرة فى المائة من أوراق الإجابة، مطالبًا الطلاب بمزيد من الجهد والاجتهاد للوصول إلى التفوق والدرجات العليا وعليهم اتباع القواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات.


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