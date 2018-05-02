تعرف على مقترح تطوير منطقة هرم هوارة بالفيوم







الفيوم – رباب الجالي

تقدم كل من الدكتور هانى يونس رشدى المدرس بقسم الإرشاد بكلية السياحة بجامعة الفيوم والدكتور ناجح عمر على عمر وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع، بمقترح يتضمن تطوير منطقة هرم هوارة بالفيوم من خلال عمل عروض الصوت والضوء ومسارات للخيول بالمنطقة.

وقال الدكتور هانى يونس فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إن منطقة هواره تحتاج إلى تعظيم الاستفادة من الدخل السياحى للفيوم والمنطقة الأثرية، لافتا إلى أن الدكتور ناجح عمر اقترح فكرة الصوت والضوء بها وأن تحكى قصة الحضارة الفرعونية بالفيوم.

ولفت يونس إلى أن السائحين يأتون من القاهرة لزيارة الهرم والعودة دون أنشطة سياحية والمقترح يشمل عمل بعض الأنشطة منها عمل رحلات بالخيول والكارتات حول المنطقة الأثرية.

وأضاف يونس إلى أنه يمكن استغلال وجود مدربى الخيول بقرية دمو بعمل تلك الرحلات بجانب عمل منافذ لعرض منتجات البيئة الفيومية وعمل منافذ من سعف النخيل وتخييم حول الهرم بعد موافقة هيئة الآثار على الفكرة.

وقال يونس لـ”اليوم السابع” أنا والدكتور ناجح عمر وكيل كلية الآثار بالفيوم متحمسان لعمل هذه الفكرة لتحسين الجذب السياحى لمحافظة الفيوم والآن السائح يأتى إلى الهرم ولا تستغرق زيارته أكثر من 15 دقيقة ويعود دون الاستمتاع ودون استفادة المحافظة أو المجتمع المحلى.

كما شمل الاقتراح أن يتم عمل جداريات بميادين المحافظة عن أدوار الفيوم فى التاريخ الحديث وعمل موقع أو كتالوج لخدمة الفيوم السياحية من مطاعم ومناطق تنزه بيكون بالعناوين وأرقام الهواتف ويكون على موقع المحافظة وورقى وإضافة مناطق خدمات لمنطقة هوارة كمنافذ بيع الحرف اليدوية والتراثية وعمل مسارات لرحلات الخيول حول الهرم وعمل كافتريات بيئة تتماشى مع طبيعة المنطقة الاثرية من الخامات الطبيعية وعمل حمامات عصرية بطراز بيئى.

وأكد يونس على ضرورة التعاون مع شرطة السياحة والاثار لعمل رخص لأصحاب الخيول وعمل دورات تثقيفية للعاملين بقطاع السياحة من الشرطة والاثار ورفع الوعى السياحى لهم بأهمية السياحة والآثار بالإضافة إلى عمل دورات تثقيفية للمدارس القريبة بمنطقة هوارة بأهمية السياحة ودور المجتمع المحلى بها وتعظيم استفادتهم بها ونشر ثقافة الوعى السياحى وعمل لوحات ارشادية بدء من منطقة الدائرى حتى مدخل هرم هوارة.