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تعرف على حصاد ندوات وفعاليات مديرية الشباب والرياضة فى الأقصر

الأربعاء، 02 مايو 2018 01:00 ص
تعرف على حصاد ندوات وفعاليات مديرية الشباب والرياضة فى الأقصر محافظ الاقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن حفنى بركات مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر بالاهتمام بالدور المجتمعى لتحقيق التنمية المستدامة نجحت المديرية فى تنظيم عدد من الندوات والفعاليات.

وأوضح بركات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الندوات تنوعت حيث أقيمت ندوة عن الحضارة المصرية بين الماضى والحاضر تحت شعار "مصريتنا هويتنا" بمتحف الأقصر، وندوة عن احتفالات أكتوبر المجيدة بمركز شباب الطود، وندوة بعنوان "محاولة أسقاط الدولة والتصدى لها" بقاعة المؤتمرات، وندوة بعنوان "الرياضة وتأثيرها على السياحة ومكافحة الإرهاب" بنادى التجديف بالأقصر، وندوة عن الحملة القومية للتوعية بالأمن القومى تحت شعار "أمن مصر أمن العرب"، وندوات متنوعة عن تنمية الوعى بالمحليات بمركز شباب النوبة، وندوة عن الإعداد النفسى للعاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وندوة عن تنمية الوعى السياسى بأهمية المشاركة الانتخابية تحت شعار "صوتك مستقبل مصر" بمركز التعليم المدنى بالطود، ندوة عن الهجرة غير الشرعية، وأخيراً ندوة تثقيفية تحت شعار "ليك وعليك .

وأشار مدير فرع الشباب والرياضة بالأقصر إلى أن هذه الندوات استهدفت توعية الشباب وتعريفهم بالحضارة والتاريخ المصرى وكذلك رفع المستوى الثقافى لديهم بمعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وزرع بذور الانتماء خاصة وان هذه الندوات استهدفت فئات عمرية مختلفة من طلاب المدارس والشباب.


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