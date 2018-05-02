تطهير ترعة الحويتى بمدينة سوهاج والمحافظ يشدد على رفع مخلفات الترع والمصارف







سوهاج عمرو خلف

كلف الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، مسئولى الوحدات المحلية المختلفة بالتنسيق مع مديرية الرى لتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات أولا بأول، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لمواجهة تقلبات الجو والأمطار، وحفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه قال محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان إنه تم تنفيذ توجيهات المحافظ، وتعليمات المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات، حيث قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع رى سوهاج بتطهير ترعة الحويتى أمام كوبرى السيد عبدالله بنجع الشيخ عتمان بمجلس قروى أولاد عزاز، وجارى أعمال المتابعة المستمرة.

وشدد المحافظ على سرعة التحرك باستخدام المعدات اللازمة لرفع مخلفات الترعة والمصارف، وتسوية جوانب الطرق وتمهيدها لمرور المواطنين دون أية معوقات، وتكثيف الحملات لرصد تشوينات المخلفات الزراعية وإزالتها ونواتج التطهير.



تطهير ترعة الحويتي بمركز سوهاج



تطهير ترعة الحويتي بمركز سوهاج



تطهير ترعة الحويتي بمركز سوهاج