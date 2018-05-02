تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة فكرية بمركز طما بسوهاج

تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة فكرية بمركز طما بسوهاجالأربعاء، 02 مايو 2018 09:57 ص
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
إضافة تعليق
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1980 متر مربع ضمن الجنابية الفرعية لترعة نجع حمادي، زمام كوم العرب مركز طما، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالمجان ، لإقامة مدرسة فكرية لذوى الاحتياجات الخاصة عليها لخدمة أبناء المركز.
وأوضح المحافظ فى بيان، أن الموافقة تأتى فى إطار توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة ، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات نقل الملكية، وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء، وقراره بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة فكرية لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز طما.
إضافة تعليق
السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم
"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة