تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة فكرية بمركز طما بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1980 متر مربع ضمن الجنابية الفرعية لترعة نجع حمادي، زمام كوم العرب مركز طما، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالمجان ، لإقامة مدرسة فكرية لذوى الاحتياجات الخاصة عليها لخدمة أبناء المركز.

وأوضح المحافظ فى بيان، أن الموافقة تأتى فى إطار توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة ، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات نقل الملكية، وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء، وقراره بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة فكرية لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز طما.