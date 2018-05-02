تحقيقات وفاة طفلة السويس: المنتجع مسح الفيديوهات والشرطة أدانت الإدارة

السويس - سيد نون

أكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس فى قضية وفاة الطفلة "سدن محمود" 8 أعوام، التى تعرضت للصعق الكهربائى بمسرح أحد المنتجعات بكورنيش السويس القديم خلال حفل أقامه المنتجع، أن ضباط قسم شرطة السويس أقروا فى محضر رسمى قدم للنيابة أن القائمين على المنتجع الذى توفيت داخله الطفلة قاموا بمسح جميع الفيديوهات الموجودة على جهاز الـ""DVR.

وكشفت التحقيقات بالنيابة أن القائمين على المنتجع مسحوا الفيديوهات الفترة ما قبل الحفل الذى شهد وفاة الطفلة بخمسة أيام، وما بعد الحفل بخمسة أيام، وأن إدارة المساعدة الفنية بمديرية أمن السويس ستقوم بأرسال جهاز " DVR " إلى الإدارة الفنية بوزارة الداخلية من أجل استرجاع الفيديوهات.

وقررت النيابة تسليم الجهاز الخاص بالفيديوهات إلى الإدارة الفنية بوزارة الداخلية لاسترجاع الفيديوهات التى تم مسحها.

وأكد ضابط الشرطة بقسم شرطة السويس، النقيب أحمد السكرى فى محضر رسمى، أنه قام بالذهاب إلى مقر المنتجع 3 مرات من أجل تنفيذ قرار النيابة بالمعاينة، ولم يتعاون معه مسئولو إدارة المنتجع، وأنه تم إخفاء جميع الأسلاك الكهربائية التى تسببت فى وفاة الطفلة.

وكانت أسرة الطفلة قامت بتحرير محضر بقسم شرطة السويس رقم 2046 جنح السويس لسنة 2018. وأكدت أسرة الطفلة فى المحضر المحرر بقسم شرطة السويس، أن الطفلة تعرضت للصعق الكهربائى بالمسرح بالمنتجع خلال حفل للمطرب حمادة هلال أقامه المنتجع.

وأوضحت الأسرة بالمحضر أن لحظة تعرض الطفلة للصعق الكهربائى حدثت فى لحظة إحياء الحفل خلال تواجد كبير للأسر والأطفال.