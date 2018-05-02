video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 10:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحقيقات وفاة طفلة السويس: المنتجع مسح الفيديوهات والشرطة أدانت الإدارة

الأربعاء، 02 مايو 2018 09:09 م
تحقيقات وفاة طفلة السويس: المنتجع مسح الفيديوهات والشرطة أدانت الإدارة الطفلة المتوفية بالسويس


السويس - سيد نون
إضافة تعليق

أكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس فى قضية وفاة الطفلة "سدن محمود" 8 أعوام، التى تعرضت للصعق الكهربائى بمسرح أحد المنتجعات بكورنيش السويس القديم خلال حفل أقامه المنتجع، أن ضباط قسم شرطة السويس أقروا فى محضر رسمى قدم للنيابة أن القائمين على المنتجع الذى توفيت داخله الطفلة قاموا بمسح جميع الفيديوهات الموجودة على جهاز الـ""DVR.

 

وكشفت التحقيقات بالنيابة أن القائمين على المنتجع مسحوا الفيديوهات الفترة ما قبل الحفل الذى شهد وفاة الطفلة بخمسة أيام، وما بعد الحفل بخمسة أيام، وأن إدارة المساعدة الفنية بمديرية أمن السويس ستقوم بأرسال جهاز " DVR " إلى الإدارة الفنية بوزارة الداخلية من أجل استرجاع الفيديوهات.

 

وقررت النيابة تسليم الجهاز الخاص بالفيديوهات إلى الإدارة الفنية بوزارة الداخلية لاسترجاع الفيديوهات التى تم مسحها.

 

وأكد ضابط الشرطة بقسم شرطة السويس، النقيب أحمد السكرى فى محضر رسمى، أنه قام بالذهاب إلى مقر المنتجع 3 مرات من أجل تنفيذ قرار النيابة بالمعاينة، ولم يتعاون معه مسئولو إدارة المنتجع، وأنه تم إخفاء جميع الأسلاك الكهربائية التى تسببت فى وفاة الطفلة.

 

وكانت أسرة الطفلة قامت بتحرير محضر بقسم شرطة السويس رقم 2046 جنح السويس لسنة 2018. وأكدت أسرة الطفلة فى المحضر المحرر بقسم شرطة السويس، أن الطفلة تعرضت للصعق الكهربائى بالمسرح بالمنتجع خلال حفل للمطرب حمادة هلال أقامه المنتجع.

 

وأوضحت الأسرة بالمحضر أن لحظة تعرض الطفلة للصعق الكهربائى حدثت فى لحظة إحياء الحفل خلال تواجد كبير للأسر والأطفال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حمادة هلال: أصبت بصدمة بعد علمى بوفاة طفلة السويس.. وربنا يجمعنى معها فى الجنة

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء فى حفل غنائى بالسويس

اخبار الحوادث

السويس

محافظة السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
طارق شوقى: النظام الجديد يطبق على الجميع عدا الدولى ولغات الخاصة والقوميات

طارق شوقى: النظام الجديد يطبق على الجميع عدا الدولى ولغات الخاصة والقوميات

الحكومة توافق على فتح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن للمصريين فى الخارج

الحكومة توافق على فتح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن للمصريين فى الخارج

الموجة الحارة تعصف بالربيع.. الأرصاد: طقس غد الخميس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.. رئيس الهيئة: انتهاء حالة عدم الاستقرار اليوم واستمرار الطقس الحار.. ويكشف: درجات الحرارة بالقاهرة الجمعة تصل لـ40

الموجة الحارة تعصف بالربيع.. الأرصاد: طقس غد الخميس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.. رئيس الهيئة: انتهاء حالة عدم الاستقرار اليوم واستمرار الطقس الحار.. ويكشف: درجات الحرارة بالقاهرة الجمعة تصل لـ40

صور.. "مو صلاح" فى بلاد الدهب.. تى شيرت أبو مكة ينافس الأنتيكات والتحف بسوق معبد أبو سمبل السياحى.. الأجانب من كل مكان بيسألوا عليه ويحرصون على شرائه.. والباعة: عايشين فى خير أبو صلاح

صور.. "مو صلاح" فى بلاد الدهب.. تى شيرت أبو مكة ينافس الأنتيكات والتحف بسوق معبد أبو سمبل السياحى.. الأجانب من كل مكان بيسألوا عليه ويحرصون على شرائه.. والباعة: عايشين فى خير أبو صلاح

صور.. الزمالك يهزم الإنتاج 3-1 ويواجه الإسماعيلى فى نصف نهائى كأس مصر

صور.. الزمالك يهزم الإنتاج 3-1 ويواجه الإسماعيلى فى نصف نهائى كأس مصر

صدمة للأهلى.. النيجيرى أجاى يغيب شهرا عن الملاعب

صدمة للأهلى.. النيجيرى أجاى يغيب شهرا عن الملاعب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة