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تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالفيوم

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:41 م
تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالفيوم تحصين ماشيه -أرشيفية


الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم ، بتحصين عدد 90141 رأس ماشية، شملت 63738 من الأبقار ، و25150 من الجاموس ، و1243 من الأغنام ، و10 رؤوس من الماعز، وذلك في حملة مكبرة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، بالإهتمام بالثروة الحيوانية وتنفيذ برامج التحصين بالفيوم.

وكانت فرق الطب البيطري بالفيوم قد قامت بتنفيذ برنامج تحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال شهر أبريل الماضي، يأتي ذلك في إطار فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأشار محافظ الفيوم ، إلى أن الحملة القومية لتحصين الماشية تأتي في إطار إهتمام الدولة بمربي الماشية، وتوفير اللقاحات ذات السلالات الجيدة، إضافة للندوات التوعوية بالأساليب السليمة لتربية الماشية.

 

 


 

 
 
 
 
 

 


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