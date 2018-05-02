تحرير 1434 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير 1434 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 376 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 56 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 62 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و56 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و52 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.