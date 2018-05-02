انهيار جزئى بعقار مكون من 3 طوابق دون حدوث إصابات بحى غرب سوهاج







سوهاج - محمود مقبول

فرضت الأجهزة الأمنية بسوهاج، كردونا أمنيا حول عقار مكون من 3 طوابق غير مأهول بالسكان، وحدثت به إنهيارات جزئية دون حدوث إصابات بشرية، وذلك بدائرة قسم أول سوهاج.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بحدوث إنهيار جزئى بعقار، وتم إخطار الإدارة الهندسية بحى غرب سوهاج لإتخاذ اللازم.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، بتقدم "باسم ش ن ج" 28 سنة محامى، ويقيم الأزبكية القاهرة، وكيلا عن "عماد ع م" و "ناصر ى ش" ببلاغ يفيد يحدوث إنهيار جزئى داخلى بالعقار رقم 12 شارع بسطا، من شارع المحطة دائرة القسم، مكون من ثلاث طوابق، ومشيد بالطوب الأحمر، إنهار سلم الطابق الأول، وأحدى الغرف به وبعض الإنهيارات بالطابق الثانى، وملك وكيلاه "غير مأهول بالسكان" والصادر له القرار رقم 336 لسنة 2016 بإزالة العقار حتى سطح الأرض.

تم عمل كردون أمنى بالمكان، وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم إخطار الإدارة الهندسية بحى غرب سوهاج لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1479 إدارى القسم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.