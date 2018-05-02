video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 09:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار جزئى بعقار مكون من 3 طوابق دون حدوث إصابات بحى غرب سوهاج

الأربعاء، 02 مايو 2018 09:13 ص
انهيار جزئى بعقار مكون من 3 طوابق دون حدوث إصابات بحى غرب سوهاج إنهيار عقار - أرشيفية


سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

فرضت الأجهزة الأمنية بسوهاج، كردونا أمنيا حول عقار مكون من 3 طوابق غير مأهول بالسكان، وحدثت به إنهيارات جزئية دون حدوث إصابات بشرية، وذلك بدائرة قسم أول سوهاج.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بحدوث إنهيار جزئى بعقار، وتم إخطار الإدارة الهندسية بحى غرب سوهاج لإتخاذ اللازم.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، بتقدم "باسم ش ن ج" 28 سنة محامى، ويقيم الأزبكية القاهرة، وكيلا عن "عماد ع م" و "ناصر ى ش" ببلاغ يفيد يحدوث إنهيار جزئى داخلى بالعقار رقم 12 شارع بسطا، من شارع المحطة دائرة القسم، مكون من ثلاث طوابق، ومشيد بالطوب الأحمر، إنهار سلم الطابق الأول، وأحدى الغرف به وبعض الإنهيارات بالطابق الثانى، وملك وكيلاه "غير مأهول بالسكان" والصادر له القرار رقم 336 لسنة 2016 بإزالة العقار حتى سطح الأرض.

تم عمل كردون أمنى بالمكان، وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم إخطار الإدارة الهندسية بحى غرب سوهاج لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1479 إدارى القسم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص فى انهيار منزل بسبب لتنقيب عن الآثار فى دمياط

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

انهيار جزء من عقار

حى غرب سوهاج

عقار قديم

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة