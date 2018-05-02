انطلاق ثالث قوافل وزارتى الشباب والتعليم لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء







شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت قبل قليل ثالث برامج قوافل وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة فى شمال سيناء.

واستقبلت قيادات شمال سيناء بمدريتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم المحاضرين للمواد الدراسية من الخبراء ومقدمى البرامج التعليمية بوزارة التعليم، واصطحبوهم لمقر المحاضرات فى قاعات جامعة العريش.

وشهدت قاعات المحاضرات وصول للطلبة من مناطق مختلفة داخل مدينة العريش.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم نقل الطلبة والطالبات فى أتوبيسات من مناطق مختلفة وصولا لمقر المحاضرات، وتوفير كافة الأجواء الملائمة لنجاح برنامج القافلة الثالث، بتنسيق مشترك بين مديرية التعليم والشباب والرياضة، وبين جامعة العريش وكافة الجهات المعنية.