video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق ثالث قوافل وزارتى الشباب والتعليم لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:48 ص
انطلاق ثالث قوافل وزارتى الشباب والتعليم لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء قوافل تعليمية -أرشيفية


شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

انطلقت قبل قليل ثالث برامج قوافل وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة فى شمال سيناء.

 

واستقبلت قيادات شمال سيناء بمدريتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم المحاضرين للمواد الدراسية من الخبراء ومقدمى البرامج التعليمية بوزارة التعليم، واصطحبوهم لمقر المحاضرات فى قاعات جامعة العريش.

 

وشهدت قاعات المحاضرات وصول للطلبة من مناطق مختلفة داخل مدينة العريش.

 

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم نقل الطلبة والطالبات فى أتوبيسات من مناطق مختلفة وصولا لمقر المحاضرات، وتوفير كافة الأجواء الملائمة لنجاح برنامج القافلة الثالث، بتنسيق مشترك بين مديرية التعليم والشباب والرياضة، وبين جامعة العريش وكافة الجهات المعنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انطلاق قافلة "الإصحاح البيئى" بقرية رأس مسلة فى جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

العريش




لا تفوتك
فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة