اليوم.. حوار مع شباب جامعة المنوفية فى لقاء مفتوح بكلية التربية

اليوم.. حوار مع شباب جامعة المنوفية فى لقاء مفتوح بكلية التربيةالأربعاء، 02 مايو 2018 02:00 ص
جامعه المنوفيه -ارشيفيه
إضافة تعليق
تعقد اليوم جامعة المنوفية، ندوة ثقافية بعنوان "ثقافة الحوار وشباب الجامعات" بكلية التربية بالجامعة، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة وجامعة المنوفية ممثلة فى كلية التربية.
ومن المقرر أن يتناقش أعضاء اللجنة مع الطلاب حول واقع ثقافة الحوار بالمجتمع وبالمجتمع الجامعى خاصة وأسباب غيابها وأسباب ذلك ومقترحاتهم لتنمية تلك الثقافة لديهم.
تعقد الندوة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور شبل بدران مقرر لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية جامعة المنوفية.
إضافة تعليق
بنات "كسر القواعد" يمارسن رياضة "الباركور" العنيفة .. رحلة شاقة بين منع الأهل والإصابات الجسمانية ونظرة المجتمع.. وعلياء طالبة الهندسة تحمى نفسها من إصابات تمزق الأربطة بالإحماء
"العمال اليوم فى عيد".. فكرة الاحتفال بدأت فى أستراليا وانتقلت للولايات المتحدة بعد مقتل عمال برصاص الجيش الأمريكى عام 1894.. مسيرات تجوب شوراع العالم تكريما لسواعد البناء.. ورفع شعار "لا عمل أكثر من 8 ساعات"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة