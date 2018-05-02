اليوم.. حوار مع شباب جامعة المنوفية فى لقاء مفتوح بكلية التربية







المنوفية – محمود شاكر

تعقد اليوم جامعة المنوفية، ندوة ثقافية بعنوان "ثقافة الحوار وشباب الجامعات" بكلية التربية بالجامعة، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة وجامعة المنوفية ممثلة فى كلية التربية.

ومن المقرر أن يتناقش أعضاء اللجنة مع الطلاب حول واقع ثقافة الحوار بالمجتمع وبالمجتمع الجامعى خاصة وأسباب غيابها وأسباب ذلك ومقترحاتهم لتنمية تلك الثقافة لديهم.

تعقد الندوة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور شبل بدران مقرر لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية جامعة المنوفية.