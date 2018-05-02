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اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكفر الشيخ

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:35 ص
اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكفر الشيخ امتحانات - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد مدارس محافظة كفر الشيخ، بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، لسنوات النقل، اليوم الأربعاء، الثانى من شهر مايو المقبل، وتنتهى 17 مايو من الشهر نفسه، على أن تبدأ الامتحانات الساعة الثامنة لجميع صفوف النقل بالابتدائى والإعدادى وكذلك الصف السادس الابتدائى، أما الصف الأول والثانى الثاوى، والتعليم المجتمعى، والثالث الإعدادى تبدأ الامتحانات الساعة التاسعة صباحاً، وشددت وكيل الوزارة على منع الغش ومحاسبة المسئولين.

 

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يؤدى تلاميذ الصف الثانى والثالث الابتدائى امتحاناتهم، اليوم الأربعاء، الموافق يوم 2 مايو "لغة عربية وخط، لغة إنجليزية، و3 مايو 2018 م"رياضيات وتربية دينية"، ويؤدى تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائى امتحاناتهم أيام 5 مايو "لغة عربية خط تربية دينية"، و6 مايو"رياضيات وعلوم"، و7 مايو "لغة انجليزية ودراسات اجتماعية".

 

وأضافت كشك ،لـ"اليوم السابع"، يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان، لمدة 3 أيام، ابتداءً من 8 مايو "لغة عربية وخط إملاء وتربية دينية، 9 مايو "لغة انجليزية ودراسات اجتماعية" و10 مايو "رياضيات، وعلوم". 

 

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى "للتعليم العام والمهنى" يؤدون امتحاناتهم ابتداء من 5 مايو حتى 9 مايو 2018 م، فيؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحانات يوم 5 مايو لغة عربية وخط وإملاء وحاسب آلى، و6 مايو دراسات اجتماعية وتربية دينية، و7 مايو لغة إنجليزية وتربية فنية، و8 مايو علوم وهندسة، و9 مايو جبر وإحصاء، أما الصف الثانى الإعدادى 5 مايو لغة عربية وخط وإملاء وحاسب آلى، و6 مايو هندسة وتربية فنيه، و7 مايو علوم وتربية دينية، و8 مايو جبر وإحصاء، و9 مايو لغة إنجليزية، مضيفاً أن طلاب المرحلة الثانوية "الصف الأول والثانى الثانوى عام والتعليم الفنى" يؤدون امتحاناتهم ابتداء من 2 مايو المقبل للصف الأول الثانوى، وتنتهى يوم 16 مايو، وامتحانات الصف الثانى الثانوى تبدأ 3 مايو حتى 17 مايو 2018 م.

 

وأضافت وكيل الوزارة، إنها عدلت جدول امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادى العام، لينتهى قبل حلول شهر رمضان المبارك لمراعاة حالة الطلاب، ويؤدى الطلاب الامتحانات يوم السبت الموافق 12 مايو 2018 "لغة عربية وإملاء خط وتربية دينية" ويوم الأحد 13 مايو لغة إنجليزية، وتربية فنية، ويوم الاثنين 14 مايو علوم وجبر، ويوم الثلاثاء 15 مايو هندسة وكمبيوتر، و16 مايو دراسات اجتماعية.

 

وقالت وكيل الوزارة، تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 12 مايو بمادة اللغة العربية والمجال الصناعى "نظرى"، والأحد 13 مايو بمادة اللغة الإنجليزية والتربية الفنية "نظرى"، والاثنين 14 مايو دراسات اجتماعية وتربية دينية ومجال زراعى "نظرى"، ويوم الثلاثاء 15 مايو علوم، وتكنولوجيا "نظرى"، اقتصاد منزلى "نظرى"، ويوم الأربعاء الموافق 16 مايو رياضيات، وخط عربى "نظرى"، ومجال تجارى "نظرى".

جدول الصف الثانى والثالث الابتدائى
جدول الصف الثانى والثالث الابتدائى

 

جدول الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى
جدول الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى

 

جدول الصف الأول والثانى الإعدادى
جدول الصف الأول والثانى الإعدادى

 

جدول الصف الثالث الإعدادى
جدول الصف الثالث الإعدادى

 

جدول الصف الاول الثانوى
جدول الصف الاول الثانوى

 

جدول الصف الثانى الثانوى
جدول الصف الثانى الثانوى

 

جدول الإعدادية المهنية
جدول الإعدادية المهنية
وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

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