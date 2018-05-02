video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الوطنى الفلسطينى" يواصل جلسات اليوم الثالث من أعمال الدورة الـ23 للمجلس

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:21 ص
"الوطنى الفلسطينى" يواصل جلسات اليوم الثالث من أعمال الدورة الـ23 للمجلس الرئيس الفلسطينى محمود عباس


رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

تتواصل جلسات اليوم الثالث من أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطنى بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، والتى افتتحت مساء الاثنين الماضى، بخطاب للرئيس محمود عباس وكلمة لرئيس المجلس سليم الزعنون.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات - لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية - :"إنه جرى بالأمس تثبيت وإقرار عضوية مئة وثلاثة أعضاء جدد فى المجلس الوطنى، فيما بدأ أعضاء اللجنة التنفيذية تقديم تقاريرهم مكتوبة وبدأ النقاش السياسى فى كل القضايا التى تهم المجلس وعلى رأسها قضية القدس، بالإضافة إلى بدء المراجعة السياسية منذ عام ثلاثة وتسعين وحتى يومنا هذا".

وأضاف عريقات "أن هناك سؤالين مطروحين على المجلس الوطنى أولهما، هل يمكن الاستمرار فى تنفيذ الالتزامات الفلسطينية فى الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل فى ظل تنكرها لكل هذه الاتفاقيات والسؤال الثانى كيفية مواجهة سياسة الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية"..موضحا أن لجنة صياغة بيان المجلس الوطنى ستبدأ أعمالها اليوم بعد طرح رئيس المجلس الأسماء التى رشحت لهذه اللجنة.

وفيما يتعلق بمواعيد انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء المجلس المركزي، أوضح عريقات أنه لم تتحدد مواعيد دقيقة لذلك لكنهما أقرا فى جدول أعمال المجلس الوطنى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لليوم الثانى.. تواصل جلسات المجلس الوطنى الفلسطينى فى رام الله

البرغوثى: المجلس الوطنى الفلسطينى سيناقش اتنخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير

الوطنى الفلسطينى

محمود عباس

المجلس الوطنى الفلسطينى

القضيه الفلسطينيه

فلسطين




لا تفوتك
فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة