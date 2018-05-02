"الوطنى الفلسطينى" يواصل جلسات اليوم الثالث من أعمال الدورة الـ23 للمجلس







رام الله (أ ش أ)

تتواصل جلسات اليوم الثالث من أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطنى بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، والتى افتتحت مساء الاثنين الماضى، بخطاب للرئيس محمود عباس وكلمة لرئيس المجلس سليم الزعنون.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات - لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية - :"إنه جرى بالأمس تثبيت وإقرار عضوية مئة وثلاثة أعضاء جدد فى المجلس الوطنى، فيما بدأ أعضاء اللجنة التنفيذية تقديم تقاريرهم مكتوبة وبدأ النقاش السياسى فى كل القضايا التى تهم المجلس وعلى رأسها قضية القدس، بالإضافة إلى بدء المراجعة السياسية منذ عام ثلاثة وتسعين وحتى يومنا هذا".

وأضاف عريقات "أن هناك سؤالين مطروحين على المجلس الوطنى أولهما، هل يمكن الاستمرار فى تنفيذ الالتزامات الفلسطينية فى الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل فى ظل تنكرها لكل هذه الاتفاقيات والسؤال الثانى كيفية مواجهة سياسة الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية"..موضحا أن لجنة صياغة بيان المجلس الوطنى ستبدأ أعمالها اليوم بعد طرح رئيس المجلس الأسماء التى رشحت لهذه اللجنة.

وفيما يتعلق بمواعيد انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء المجلس المركزي، أوضح عريقات أنه لم تتحدد مواعيد دقيقة لذلك لكنهما أقرا فى جدول أعمال المجلس الوطنى.