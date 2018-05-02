الموافقة على منح التراخيص لـ 22 منشأة وعيادة طبية بالدقهلية

الموافقة على منح التراخيص لـ 22 منشأة وعيادة طبية بالدقهليةالأربعاء، 02 مايو 2018 01:19 م
الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية
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قرر الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، منح التراخيص المكانية ل 22 منشأة و عيادة طبية شملت عيادات جراحة عظام، عيون، طب أطفال، جراحة مخ و أعصاب، جراحة عامة، نساء وولادة ، أسنان ، أورام، و مراكز تخصصات مختلفة بمراكز و مدن المنصورة ، طلخا، السنبلاوين ، شربين ، الجمالية.
و جاء قرار المحافظ بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج المرور الميدانى لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة للتأكد من التزام المنشأت الطبية بالاشتراطات و القواعد المنظمة للعمل و ثبوت التزامها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشأت الطبية الخاصة.
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