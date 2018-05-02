الموافقة على منح التراخيص لـ 22 منشأة وعيادة طبية بالدقهلية







الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، منح التراخيص المكانية ل 22 منشأة و عيادة طبية شملت عيادات جراحة عظام، عيون، طب أطفال، جراحة مخ و أعصاب، جراحة عامة، نساء وولادة ، أسنان ، أورام، و مراكز تخصصات مختلفة بمراكز و مدن المنصورة ، طلخا، السنبلاوين ، شربين ، الجمالية.

و جاء قرار المحافظ بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج المرور الميدانى لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة للتأكد من التزام المنشأت الطبية بالاشتراطات و القواعد المنظمة للعمل و ثبوت التزامها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشأت الطبية الخاصة.