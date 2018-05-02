المنيا تستعد لاستقبال شهر رمضان بتنظيم 24 معرض للسلع







فريق المحافظات

أعلن عصام البديوى محافظ المنيا، عن استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم ، من خلال تنظيم عدد 24 معرض "أهلاً رمضان" في جميع مراكز المحافظة ، بهدف توفير السلع الأساسية وعرض كافة المستلزمات والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من اجل التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد ومديري مديريات الخدمات وجميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة التسع لمناقشة استعدادات شهر رمضان الكريم، حيث وجه المحافظ باستمرار معارض أهلا رمضان طوال أيام الشهر الكريم وخلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى انه سيتم تنظيم عدد 8 معارض بمدينة المنيا و2 معرض بمغاغة و3 معارض بمطاى و3 معارض بسمالوط و3 معارض بملوي ومعرضين بديرمواس و3 معارض أخرى موزعة على مراكز "أبوقرقاص ـ بني مزار ـ العدوة".

وكلف المحافظ مديرية التموين بتعديل مواعيد العمل بالمخابز بجميع مراكز المحافظة التسع بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وإدارات التموين الواقعة داخل نطاق كل مركز لوضع المواعيد المناسبة ما لم تستجد اى ظروف أو متغيرات تستوجب غير ذلك على أن تراعى كافة طوائف المواطنين، مع وضع خطة لمراقبة توفير البوتاجاز وتوزيعه بالسعر المحدد مع زيادة المعروض من الاسطوانات المنزلية لمواجهة زيادة الاستهلاك مشدداً على ضرورة تنظيم حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمراقبة المعروض من سلع ومواد غذائية بالأسواق والوقوف على مدى صلاحية المنتجات للاستهلاك الادمى.

كما أكد المحافظ على استمرار حملات إزالة ورفع كافة التعديات على ارض أملاك الدولة والأرض الزراعية خلال شهر رمضان مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية باليقظة التامة خلال ذلك الشهر لقيام بعض المواطنين باستغلال أوقات الإفطار في تجريف الأرض الزراعية أو إقامة مباني بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 الأمر الذي يستلزم استنفار كافة الجهود والتصدي لتلك المخالفات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه المحافظ مديرية الصحة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية طوال شهر رمضان مع تجهيز أقسام الاستقبال بها لاستقبال الحوادث والتعامل معها خاصة في فترات الذروة قبل وبعد الإفطار مع تشديد الرقابة على الأسواق والباعة الجائلين وموائد الرحمن و اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة عن حدوث حالات تسمم غذائي.

كما وجه المحافظ مديرية الطب البيطري بالعمل بالمجازر طوال أيام الأسبوع والتنسيق مع مديرية التموين لمراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها والتصدي بكل حزم للذبح خارج المجازر حتى لا تكون بؤرة لنقل الأمراض.

كما وجه المحافظ إدارة المرور بتكثيف الخدمات المرورية بالأماكن الحيوية والميادين والشوارع الرئيسية للعمل على تيسير حركة المرور ومنع اى اختناقات مرورية مع توفير راحة للمواطنين أثناء تنقلاتهم وقت الذروة ومراجعة العلامات الإرشادية المرورية مع تكثيف الحملات على الكمائن ومتابعة ومراقبة مزلقانات السكة الحديد.

كما كلف المحافظ ، مديرية الأوقاف بضرورة الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج ، وكذلك الطرق المؤدية إلى المساجد والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد وإلقاء الخطبة من المشهود لهم بالاعتدال.