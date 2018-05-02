الكويت وباكستان يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك بين البلدين

الكويت وباكستان يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك بين البلدينالأربعاء، 02 مايو 2018 03:39 م
الجيش الكويتى - أرشيفية
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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد الخضر، اليوم الأربعاء، مع نائب قائد القوات الجوية بجمهورية باكستان الفريق الركن شاهد علوى، سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك.
وقال بيان صحفى صادر عن مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، إن اللقاء بين الجانبين تطرق إلى مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها، وكان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد الخضر، قد وصل إلى الكويت أمس، قادما من القاهرة بعد زيارة رسمية على مدى يومين.
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