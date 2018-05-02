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السراج يدين تفجير مفوضية الانتخابات بطرابلس ويعلن الحداد لمدة 3 أيام

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:55 م
السراج يدين تفجير مفوضية الانتخابات بطرابلس ويعلن الحداد لمدة 3 أيام رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج


كتب - أحمد جمعة
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أدان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج، بأقسى عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الارهابى البشع المبيت على مقر المفوضية العليا للانتخابات فى منطقة غوطة الشعال بالعاصمة طرابلس.


وتقدم فائز السراج – بحسب بيان صحفى -  بالتعازى والمواساة لأسرة المواطنين الذين قضوا جراء هذا الهجوم الارهابى، مؤكدا بأنه لا تسامح مطلقا مع قتل وترويع المواطنين الليبيين، داعيا الواقفين وراء هذا العمل الإرهابى أن يعلموا بأنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يجدوا أى مكان آمن فى ليبيا.

 
 وأكد السراج أن هذه العملية الارهابية ما هي إلا محاولة يائسة بائسة لتعطيل المسار الديمقراطى فى ليبيا، وإجهاض التجربة الديمقراطية فى مهدها ، وهى رغم بشاعتها لن تثنى الليبيين مطلقا عن المضى قدما فى هذا المسار الذى ارتضاه الشعب الليبى.


 وأوضح السراج أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب الليبى سوى الإصرار على أن يتحد الليبيين جميعا فى مواجهتها ، ومحاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله إلى أن تتطهر ليبيا  من شروره، معلنا الحداد العام لمدة ثلاثة أيام فى ليبيا على ضحايا هذا الهجوم الارهابى.

 


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