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الأربعاء، 02 مايو 2018 06:05 م
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الرئيس اليمنى يتسلم دعوة للمشاركة فى ندوة الأمم المتحدة للتغير المناخى

الأربعاء، 02 مايو 2018 05:23 م
الرئيس اليمنى يتسلم دعوة للمشاركة فى ندوة الأمم المتحدة للتغير المناخى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى


أ ش أ
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تسلم الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى دعوة من نظيره البولندى إنجى دودا للحضور والمشاركة فى ندوة الأمم المتحدة للتغير المناخى والتى ستعقد فى مدينة (كاثوفيسا) بجمهورية بولندا بداية ديسمبر القادم .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس اليمنى عبر خلال استقباله سفير جمهورية بولندا لدى العاصمة السعودية الرياض ستاتسلاف بورى عن سروره بهذه الدعوة..مؤكدا دور اليمن الداعم والمساند لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولى فى تنفيذ بنود اتفاقية باريس من أجل إيقاف التغيير المناخى لمصلحة شعوب العالم أجمع .

وأشاد منصور بالعلاقات اليمنية-البولندية المتينة وما تشهده من تطور ونماء فى مختلف الصعد، مؤكدا أهمية تعزيزها وتفعيلها لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، عبر السفير البولندى عن سروره بهذا اللقاء الذى يؤكد على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى دعم بولندا لليمن وقيادتها الشرعية فى مختلف المواقف والمحافل الدولية، مؤكداً التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين بما يخدم علاقات الشعبين وتطلعاتهم المستقبلية.


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عبد ربه منصور هادى

اليمن

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

التغير المناخى




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