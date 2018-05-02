الرئيس اللبنانى يستقبل سفيرى مصر والإمارات والقائم بأعمال سفارة السعودية







بيروت (أ ش أ)

استقبل الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون اليوم الأربعاء، سفراء كل من مصر نزيه النجارى والإمارات حمد الشامسى والوزير المفوض القائم بأعمال سفارة السعودية وليد البخارى.

وعبر السفير النجارى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى بيروت عقب اللقاء، عن سعادته بلقاء الرئيس عون وعن تمنياتنا للبنان بالتوفيق فى الانتخابات النيابية التى ستجرى يوم الأحد المقبل.

وأضاف أنه تم، خلال اللقاء، عرض عدد من القضايا والتحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.