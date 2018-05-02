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الأربعاء، 02 مايو 2018 04:31 م
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الاستعانة هليكوبتر ثانية لإخماد حريق مصنع كوم أمبو ومدير الأمن ينتقل لموقع الحادث

الأربعاء، 02 مايو 2018 04:08 م
الاستعانة هليكوبتر ثانية لإخماد حريق مصنع كوم أمبو ومدير الأمن ينتقل لموقع الحادث الهليكوبتر


أسوان ندى سليم
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أفادت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، بعدم وقوع خسائر بشرية فى الحريق الهائل الذى اندلع ظهر اليوم الأربعاء، بمصنع السكر بكوم أمبو،  سوى 5 إصابات بسيطة باختناقات جراء دخان الحريق، حيث تم الدفع بطائرة مروحية "هليكوبتر" أخرى لمعاونة الأولى فى إخماد النيران. 
 
 
وفي الوقت نفسه انتقل مدير الأمن اللواء فتح الله حسنى، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية، إلى موقع الحادث، لمتابعة آخر مستجدات الموقف وتحديد سبب اندلاع النيران، وتسعى الحماية المدنية إلي السيطرة علي الحريق من خلال الدفع بعشرات من سيارات الإطفاء. 
 

 


 


 


 


 
 
 
 

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