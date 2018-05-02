الاستعانة هليكوبتر ثانية لإخماد حريق مصنع كوم أمبو ومدير الأمن ينتقل لموقع الحادث







أسوان ندى سليم

أفادت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، بعدم وقوع خسائر بشرية فى الحريق الهائل الذى اندلع ظهر اليوم الأربعاء، بمصنع السكر بكوم أمبو، سوى 5 إصابات بسيطة باختناقات جراء دخان الحريق، حيث تم الدفع بطائرة مروحية "هليكوبتر" أخرى لمعاونة الأولى فى إخماد النيران.