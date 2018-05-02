الاحتلال الإسرائيلى يهدم غرفتين ويصادر خلايا شمسية وخزانات مياه جنوب الخليل

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هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، غرفتين سكنيتين وحظيرة أغنام فى خربة الحلاوة فى مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلت مواطنين.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور، فى تصريح اليوم، إن قوات الاحتلال هدمت غرفتين وصادرت الخلايا الشمسية وخزانات المياه، وهدمت حظيرة أغنام للمواطن يونس أبو عرام، وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين طارق أحمد عيسى أبو عرام (17 عاما)، وشقيقه محمد (28 عاما)، فيما اعتدت بالضرب المبرح على شقيقهم جبرين.

وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لمنع الأهالى من الوصول إلى مساكنهم، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، هدمت، اليوم الأربعاء، 5 غرف سكنية من الصفيح فى خربتى المركز وجنبا جنوب الخليل، واستولت على خلايا الطاقة الشمسية التى يعتمد عليها سكان الخرب فى توفير الطاقة الكهربائية، كما هدمت غرفتين فى خربة جنبا، للمواطنين محمد عبد ربه حوشية، وعصام يونس أحمد، ودمرت بركسا وحظيرة أغنام تعود للمواطن ساهر عيسى محمد، وقامت بالاستيلاء على خلايا الطاقة الشمسية، وخزانات المياه.