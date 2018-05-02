الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين خلال حملة مداهمات فى الضفة الغربية







رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر، اليوم الأربعاء، 6 مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمات نفذتها فى أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين بينهم أسير سابق مقعد من بلدة يعبد قرب جنين بعد اقتحام منزله، علما بأن الاحتلال يعتقل نجليه منذ أشهر، كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات فى بلدة بيت أمر شمال الخليل أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين بينهم أسير سابق وطالب فى الثانوية العامة، كما سلم جنود الاحتلال 3 شبان بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال.

وذكر نادى الأسير أن عدد المعتقلين خلال الشهر الماضى فى محافظة جنين بلغ 48 معتقلا بينهم 4 من المرضى و3 أطفال و3 اعتقالات إدارية.

من ناحية أخرى، هدمت الجرافات الإسرائيلية صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء ومصلحة تجارية على طريق المنطقة الصناعية فى مدينة الطيبة داخل أراضى عام 1948، بذريعة البناء غير المرخص.

ورافقت الجرافات قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية التى باشرت بهدم المنزل؛ بذريعة عدم تواجد تراخيص لازمة إذ تدعى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية أن المنطقة التى بنى عليها المنزل زراعية، حيث أجبرت هذه اللجنة صاحب مصلحة تجارية على هدم مصلحته التجارية المتاخمة للمنزل الذى شرعت بهدمه لذات الذريعة.