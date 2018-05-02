الإهمال يضرب مزلقانات منوف بعد إغلاقها بالحبال وتهديدها لأرواح المواطنين







المنوفية _ محمد فتحى

على الرغم من أنها أقدم محطات السكة الحديد على مستوى محافظة المنوفية، إلا أن المزلقانات الرئيسية بها تغلق بالحبال حتى الآن، وتسبب فى كوارث شبه يومية فى إزهاق الأرواح البشرية، فلا يمر شهر إلا ويلقى العديد من الأشخاص مصرعهم، وأخرها مصرع طالبة بكلية الهندسة أثناء عودتها من كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، وذلك إثر اصطدام القطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد لعدم غلق المزلقانات، بالإضافة إلى المعابر العشوائية.

ويقول أحمد عمار محامى، إن ما يحدث حتى الآن من عدم تطوير المزلقات القريبة من محطة منوف، يعد إهمالا واضحا، بسبب عدم المحافظة على الأرواح البشرية النى تمر من تلك الأماكن، وعدم حمايتهم، بالإضافة إلى المعابر العشوائية غير المغلقة.

وأضاف إبراهيم الباشا أحد أهالى المنوفية، أن عدم تطوير مزلقان محطة منوف الرئيسى حتى الآن يعد أكبر حالات الإهمال فى حق المواطنين، لأن ذلك يتسبب فى مصرع الاشخاص دون أى ذنب، مؤكدا أن الحفاظ على النفس البشرية واجب ملزم على المواطنين .

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الوراقى رئيس مجلس مركز ومدينة منوف، أنه جار التنسيق مع الهيئة العامة للسكة للحديد لتغير جميع المزلقانات الى مزلقانات جديدة للحفاظ على أرواح المواطنين وتجنبا لعدم حدوث كوارث.

وأضاف أنه تم غلق معظم المعابر العشوائية غير القانونية على جميع الخطوط الكائنة على حدود قرى المركز وعلى جميع الخطوط وهى خط القاهرة طنطا مرور بمنوف، منوف _كفر الزيات، منوف بنها .