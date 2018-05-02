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الأمم المتحدة: تصريحات عباس عن اليهود "غير مقبولة"

الأربعاء، 02 مايو 2018 07:23 م
الأمم المتحدة: تصريحات عباس عن اليهود "غير مقبولة" الرئيس الفلسطينى محمود عباس


أ ش أ
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اعتبرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء أن تصريحات الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن اليهود "غير مقبولة ومقلقة للغاية".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مساء يوم الأربعاء، إن الرئيس محمود عباس " لم ينف المذابح التى تعرض لها اليهود بما فيها المحرقة".

وأكد عريقات ، فى تصريحٍ صحفى ، أن الرئيس عباس "يؤمن بالسلام والمفاوضات وبإقامة دولتين تعيشان بسلام وأمن وحسن جوار، حسب رؤيته للسلام التى طرحها أمام مجلس الأمن بتاريخ 20/2/2018".

وعبر عن "استغرابه للهجمة المنسقة التى تقوم بها إسرائيل فى العالم، فى محاولة اتهام الرئيس عباس بمعاداة السامية ورفض المفاوضات واتهامه بالإرهاب مرات عديدة، من خلال تحريف أقواله أثناء افتتاح المجلس الوطنى الفلسطينى الذى ذكر رأى بعض المؤرخين اليهود.

وأشار إلى أن الرئيس عباس أكد مرارا احترامه للديانة اليهودية وأن مشكلتنا مع من يحتل أرضنا.


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محمود عباس

فلسطين

اليهودن محرقة




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