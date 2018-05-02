افتتاح مركز الطريق الحرير البحرى بين الأردن والصين







وكالات الأنباء

افتتح فى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، مركز طريق الحرير البحرى لمنتجات مقاطعة فوجان ومركز تجربة "ليون آن امبراطورية بامبو" ومعرض جوموحسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية .

وأكد السفير الصينى فى عمان، بان ويفانج "أهمية سياسة الطريق الواحد والحزام الواحد فى تعزيز التعاون بين الأردن والصين وجميع الدول الواقعة على الطريق"، مستعرضا المشاريع والاستثمارات الصينية فى الأردن والمساعدات الصينية للمملكة.

من جهته قال وزير النقل الأردنى الأسبق يحيى الكسبى "عمق ومتانة العلاقات الأردنية الصينية والعلاقات الدبلوماسية المتجذرة بين البلدين"، مشيرا الى أن "الصين من كبار الشركاء الاستراتيجيين للأردن".

واشتمل الحفل على عرض لمقاطعة فوجان ومدينة يون آن ومدينة نآن آن، وعرض عن سلسلة صناعة الخيزران فى مدينة يونان الصينية، كما أطلق نائب رئيس مجلس إدارة جومو لنسين أن علامة جومو فى الأردن، فيما قدم شين يان من مقاطعة فوجان ورقة عمل عن مقاطعة فوجان بعنوان "فوجان الجديد وانطلاقتها الجديدة وفرصها الجديدة".