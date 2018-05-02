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اضبط مخالفة.. موظف يتجاوز الشارع ويضع أحد أعمدة الإنارة برصيف منزله بالغربية

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:35 م
اضبط مخالفة.. موظف يتجاوز الشارع ويضع أحد أعمدة الإنارة برصيف منزله بالغربية عمود الانارة في المنزل


الغربية - أحمد زيادة
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" ظاهرة غريبة بقرية قرانشو مركز بسيون بمحافظة الغربية.

تمثلت المخالفة فى بناء "ج. ف.ن" موظف بالوحدة المحلية، الدور الثاني بمنزله حتى تجاوز المسافة المسموح بها خارج الشارع لدرجة جعلته يضع أحد أعمدة الإنارة بالشارع داخل الرصيف الخاص بمنزله ولم يكتف بذلك بل وضع أيضا العمود وسط " طلول " و "رصيف " منزله فى غيبة من الوحدة المحلية بقرانشو والتي لا تبعد عنه سوى 20 متر فقط، وكذلك فى غيبة من مسئولي الكهرباء بمركز بسيون.

 

ومن ناحيته، قال ممدوح النجار رئيس الوحدة المحلية بقرية قرانشو، إنه يتم عمل إزالات ومحاضر إشغالات يدفع من خلالها غرامات متكررة إلى أن يصدر ضده حكم ويتم إزالته بعد الحكم من خلال حملة مكبرة من خلال الحملات المتكررة التى يتم التنسيق فيها بين الحملات والأمن.

 

وأضاف " النجار" أنه يتم التعامل مع  المخالفين بكل صرامة وحزم. 

 

فيما أضاف نائب رئيس مجلس مدينة بسيون أن المحليات تتعامل مع أى مخالفة أو تجاوز بالقانون والذى هو المعيار أو همزة الوصل بيننا وبين المواطن في تحقيق الصالح العام.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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