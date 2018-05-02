استقرار الأحوال الجوية بشمال سيناء واستمرار رفع حالة الطوارئ

استقرار الأحوال الجوية بشمال سيناء واستمرار رفع حالة الطوارئالأربعاء، 02 مايو 2018 10:59 ص
اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
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شهدت محافظة شمال سيناء صباح اليوم، استقرارا بالأحوال الجوية بمختلف مناطقها، واستمرار أجهزة المحافظة فى رفع درجة الاستعداد لأى تقلبات جوية مفاجئة.
وقال مصدر مسئول فى غرفة عمليات شمال سيناء، إنه لم يتم تلقى أى بلاغات بوقوع أى أضرار نتيجة العواصف التى شهدتها المحافظة أمس، وأن جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات تواصل استعداداتها على الأرض لأى طارئ.
وفى سياق، متصل يترأس اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بعد ظهر اليوم، اجتماعا للجنة الكوارث بالمحافظة، لمناقشة مستجدات الاستعدادت للتقلبات الجوية، وكافة الأمور الطارئة بالمحافظة.
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