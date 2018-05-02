video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استقرار الأحوال الجوية بشمال سيناء واستمرار رفع حالة الطوارئ

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:59 ص
استقرار الأحوال الجوية بشمال سيناء واستمرار رفع حالة الطوارئ اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

شهدت محافظة شمال سيناء صباح اليوم، استقرارا بالأحوال الجوية بمختلف مناطقها، واستمرار أجهزة المحافظة فى رفع درجة الاستعداد لأى تقلبات جوية مفاجئة.

وقال مصدر مسئول فى غرفة عمليات شمال سيناء، إنه لم يتم تلقى أى بلاغات بوقوع أى أضرار نتيجة العواصف التى شهدتها المحافظة أمس، وأن جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات تواصل استعداداتها على الأرض لأى طارئ.

وفى سياق، متصل يترأس اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بعد ظهر اليوم، اجتماعا للجنة الكوارث بالمحافظة، لمناقشة مستجدات الاستعدادت للتقلبات الجوية، وكافة الأمور الطارئة بالمحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هطول أمطار غزيرة على مدينة العريش

محافظ شمال سيناء: انفراجة كبيرة فى توفير السلع والمواد الغذائية قبل رمضان

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

استقرار الاحوال الجوية

لجنة الكوارث بالمحافظة

العريش




لا تفوتك
فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة