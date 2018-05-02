ارتفاع حصيلة هجوم داعش على مدينة الطارمية العراقية لـ7 قتلى و13 جريحا

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على مدينة الطارمية العراقية لـ7 قتلى و13 جريحاالأربعاء، 02 مايو 2018 02:10 ص
الأوضاع فى العراق- أرشيفية
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أعلن مصدر أمنى عراقي، ارتفاع حصيلة هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي، فى مدينة الطارمية شمال العاصمة بغداد إلى 7 قتلى و13 مصابًا.
ونقلت قناة السومرية نيوز الليلة عن المصدر قوله إن خلايا نائمة لتنظيم داعش الإرهابى هى من نفذت الهجوم واستهدفت أشخاصًا معينين.
وأضاف أن القوات الأمنية أغلقت مداخل ومخارج القضاء، وبدأت بحملة تفتيش فى منطقة 14 رمضان، نافيًا ما يتردد عن انتشار مسلحى داعش فى المنطقة.
وكانت مجموعة مسلحة من "داعش" فتحت النار بشكل عشوائى فى الطارمية، وقتلت خمسة مدنيين وأصابت أربعة أخرين بجروح.
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