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الأربعاء، 02 مايو 2018 02:49 م
خالد صلاح
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إنضمام 4 سيارات إسعاف دفع رباعى لمرفق السويس

الأربعاء، 02 مايو 2018 01:16 م
إنضمام 4 سيارات إسعاف دفع رباعى لمرفق السويس سيارات الاسعاف


السويس - سيد نون
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قال الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف بالسويس، أن وزارة الصحة ممثلة فى الهيئة العامة للإسعاف دعمت مرفق الإسعاف بسيارات دفع رباعى بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه  لخدمة أهالى المناطق الصحراوية البعيدة فى قلب الصحراء.

وأضاف الدكتور حسن درويش فى تصريح له، أن سيارات الإسعاف الجديدة مزودة بوحدة عناية مركزة مجهزة وأحدث الأجهزة لإنقاذ الحالات، مشيرا إلى أن السويس كانت تحتاج لتلك السيارات لوجود مناطق صحراوية عدة .

 

 


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