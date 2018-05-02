إنضمام 4 سيارات إسعاف دفع رباعى لمرفق السويس

إنضمام 4 سيارات إسعاف دفع رباعى لمرفق السويسالأربعاء، 02 مايو 2018 01:16 م
سيارات الاسعاف
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قال الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف بالسويس، أن وزارة الصحة ممثلة فى الهيئة العامة للإسعاف دعمت مرفق الإسعاف بسيارات دفع رباعى بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه لخدمة أهالى المناطق الصحراوية البعيدة فى قلب الصحراء.
وأضاف الدكتور حسن درويش فى تصريح له، أن سيارات الإسعاف الجديدة مزودة بوحدة عناية مركزة مجهزة وأحدث الأجهزة لإنقاذ الحالات، مشيرا إلى أن السويس كانت تحتاج لتلك السيارات لوجود مناطق صحراوية عدة .
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