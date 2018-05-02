إنشاء 125 مدرسة و30 برج إسكان اجتماعى ومستشفى بالشرقية خلال 2018

عقد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اجتماعا بمديرى مديريات الإسكان والصحة والطرق ومدير هيئة الأبنية التعليمية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بكل قطاع لمعرفة نسب التنفيذ والعمل على تذليل جميع المعوقات التى تتسبب فى تأخر نسب التنفيذ والانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

واستعرض المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية، خطة تنفيذ وإنشاء المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة مشيرا إلى أن عام 2017 / 2018 يشهد تنفيذ 200 مدرسة تم الانتهاء من 75 منهم والمتبقى 125 مدرسة سيتم الانتهاء من تنفيذ 100 مدرسة قبل 30 / 6 /2018 و25 مدرسة قبل 1 / 9 /2018 لتوفير 4080 فصل دراسى بتكلفة 1.8 مليار جنيه للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية بالإضافة إلى إنشاء وإقامة 10 إدارات تعليمية 10 مدارس تجريبية لغات بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتحسين مستوى التعليم وجارى متابعة إنشاء عدد 9 مدارس بمركز ومدينة فاقوس تمهيدا لدخولها الخدمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما استعراض المهندس حامد على حامد مدير مديرية الإسكان، أعمال إنشاء المشروع الإجتماعى بأرض العصلوجى بمدينة الزقازيق 10 أبراج سكنية تضم 920 وحدة سكنية بالإضافة إلى 92 وحدة إدارى ومحلات بالدورالأرضى وجراجات بالبدروم بتكلفة 218 مليون جنيه وذلك فى إطار قيام المحافظة بتوفير مسكن لائق لأبناء المحافظة من حاجزى إسكان 2008.بالإضافة إلى إنشاء عدد 20 عمارة سكنية خلف مساكن أحمد حلمى بفاقوس تضم 436 وحدة بتكلفة 98 مليون و 572 ألف جنيه وأعمال استكمال مركز شباب الصالحية القديمة بفاقوس بتكلفة 389 ألف جنيه وإنشاء مبنى إدارى لمديرية الطرق بفاقوس بتكلفة مليونى و44 ألف جنيه.

بينما إستعرض الدكتور هشام مسعود مدير مديرية الصحة التجهيزات النهائية لمبنى الطواريء لمستشفى فاقوس المركزى، والذى يضم 72 سرير لخدمة أهالى المركز والمراكز المحيطة ومن المقرر افتتاحه ودخولها لخدمة الفعلية الأيام القادمة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمترددين على المستشفى.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لرصف ورفع كفاءة الطرق بنطاق دائرة المحافظة ليشير مدير مديرية الطرق أنه تم الإنتهاء من رصف طريق جسر ترعة الصادى بطول 1.700 كم بتكلفة 5 ملايين جنيه ويُعد محور مرورى هام وطريق بديل لـ "أبو كبير / فاقوس " وجارى أعمال رصف ورفع كفاءة لعدد من الطرق بمداخل مدينة الزقازيق.