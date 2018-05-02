إزالة 209 حالة إشغال بحملة مرافق بالدقهلية







الدقهلية ـ محمد حيزة

شنت إدارة شرطة المرافق ، بمحافظة الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسة بمدينة المنصورة، بنطاق قسم أول، وذلك لإزالة الإشغالات و المرافق بالشوارع، والتي تعيق الحركة، وتسبب الزحام.

وتمكنت الحملة، من إزالة 209 إشغال، وتحرير 3120 محضر، للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط 2917 مضبوطات متنوعة، بين كراسي، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم ايداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط 11 كافيه بدون ترخيص.