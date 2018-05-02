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الأربعاء، 02 مايو 2018 05:49 م
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إزالة 209 حالة إشغال بحملة مرافق بالدقهلية

الأربعاء، 02 مايو 2018 05:06 م
إزالة 209 حالة إشغال بحملة مرافق بالدقهلية جانب من الحملة


الدقهلية ـ محمد حيزة
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شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسة بمدينة المنصورة، بنطاق قسم أول،  وذلك لإزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع، والتي تعيق الحركة، وتسبب الزحام.
 
وتمكنت الحملة، من إزالة 209 إشغال، وتحرير 3120  محضر، للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط 2917 مضبوطات متنوعة، بين كراسي، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم ايداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط 11 كافيه بدون ترخيص.

واستهدفت الحملة عدد من الشوارع الرئيسة بتعليمات اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، وترأس الحملة العقيد وائل الشربيني، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق.

 

 


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