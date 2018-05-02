إزالة 209 حالة إشغال بحملة مرافق بالدقهلية

إزالة 209 حالة إشغال بحملة مرافق بالدقهليةالأربعاء، 02 مايو 2018 05:06 م
جانب من الحملة
إضافة تعليق
شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسة بمدينة المنصورة، بنطاق قسم أول، وذلك لإزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع، والتي تعيق الحركة، وتسبب الزحام.
وتمكنت الحملة، من إزالة 209 إشغال، وتحرير 3120 محضر، للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط 2917 مضبوطات متنوعة، بين كراسي، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم ايداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط 11 كافيه بدون ترخيص.
واستهدفت الحملة عدد من الشوارع الرئيسة بتعليمات اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، وترأس الحملة العقيد وائل الشربيني، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق.
إضافة تعليق
الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة