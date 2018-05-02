إزالة 17 حالة إشغال مخالفة لأكشاك مخالفة وعربات بيع متحركة بكورنيش المنيا







كتب فريق المحافظات

تمكنت الوحدة المحلية لمركز المنيا بالتنسيق مع شرطة المرافق من إزالة 17 حالة إشغال لأكشاك مخالفة وعربات بيع متحركة، وذلك خلال حملة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم كورنيش النيل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الخطة التى وجه بها عصام البديوى محافظ المنيا لتطوير منطقة الكورنيش من خلال تقسيمه لقطاعات وتطوير وتجميل المساحات الخضراء، وإعادة ترميمات الأجزاء التالفة وتجميل ممرات المشاة وتأهيل كافة الأرصفة والأسوار والحفاظ على المساحات الخضراء وإعادة الانضباط للكورنيش من خلال تنفيذ حملات مستمرة لإزالة كافة الإشغالات التى تسيء للمظهر العام وتحرير محاضر فورية للمخالفين من أجل إعادة المظهر الحضارى والجمالى للمكان.

من جانبه، قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، انه تم تحرير محاضر للمخالفين مع التحفظ على عدد من الكراسى البلاستيك والتربيزات وألواح صاج وتندات حديد مخالفة وعربات فيشار والعاب مختلفة، مؤكداً على تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على كورنيش النيل خاصة لأنه المتنفس الأهم للمواطن المنياوي.